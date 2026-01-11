Cemal Topçu Yeniden Başkan - Son Dakika
Cemal Topçu Yeniden Başkan

11.01.2026 19:28
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu, 265 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut Başkan Cemal Topçu yeniden başkanlığa seçildi.

Tüccarlar İş Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda toplam 748 oy kullanıldı. Beş adayın yarıştığı seçimde 265 oy alan mevcut başkan Cemal Topçu, güven tazeledi.

Diğer adaylar İsmail Çınar 38, Yücel Uyanık 149, Mithat Namal 71 ve Mustafa Tekelioğlu 214 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Başkan Topçu, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Topçu, üyelerinin sorunlarını bildiğini belirterek, bu sorunların çözüme kavuşturulması için elinden geleni yapacaklarını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

