Cemevi İmarı için Yeni Düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görüş ve talebi doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, imar planlarında "kültürel tesis" alanı olarak belirlenen yerlerde cemevi gösterimi ile tahsis yapılabilmesi ve inşa edilebilmesinin önü açıldı.

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin cemevlerine dair imar planı kararlarında gösterim konusunda yaşadıkları belirsizlikler ortadan kaldırıldı.