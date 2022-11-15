Cemil Kumaşçıoğlu'ndan Ankara'ya yeni bir mekan sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Cemil Kumaşçıoğlu'ndan Ankara'ya yeni bir mekan sürprizi

15.11.2022 20:28
Cemil Kumaşçıoğlu'ndan Ankara'ya yeni bir mekan sürprizi

Ankara'da uzun süredir yeme-içme sektöründe çeşitli mekanlarda hizmet veren Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara halkına yeni bir mekan kazandırdı. Mekanın açılışına çok sayıda bürokrat, sanatçı ve iş adamı katıldı.

Uzun süredir bu sektörde faaliyet gösteren Cemil Kumaşçıoğlu, yeni yerinin açılışında Ankara'nın bilinen isimleri ve sevdikleriyle bir araya gelerek bir açılış töreni gerçekleştirdi. Çok sayıda bürokrat, sanatçı ve iş adamının katılımıyla açılışı gerçekleştirilen tören ile Ankara modern bir mekan kazandı.

"MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA BAŞLIYORUZ"

Kumaşçıoğlu "Uzun süredir bu sektörde insanları mutlu etmek için çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalıştık her zaman. Farklı bir konseptte açtığımız bu lokasyonda tamamen usta şefler tarafından hazırlanan menüler ile misafirlerimizi ağırlamaya başlıyoruz. İnsanların yeni tatlar karşısında tepkileri ve yorumları bizi daha çok motive ediyor" dedi.

YORUMLAR
500
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro, ziyaretlerde bulundu Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro, ziyaretlerde bulundu Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşması kutlandı Dünya nüfusunun 8 milyara ulaşması kutlandı

Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cemil Kumaşçıoğlu'ndan Ankara'ya yeni bir mekan sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
21:17 Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar
20:49 Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafında dikkat çeken detay
20:46 A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içim yanar
20:29 Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın
20:24 Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni dönem
20:18 Kulüpler Birliği duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray, La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasında karşılaşacak
20:15 4 bin 800 TL maaş alıp 4 bin lira kira veren emekli vatandaşın sözleri yürek burktu: Eşimi sevdiğim için intihar edemiyorum
20:07 6 sene önce Beşiktaş'taki patlamada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay'ın ablasının paylaşımı yürek sızlattı
19:30 Taksim bombacısının kaçarken çekilen net fotoğrafı kafa karıştırdı
12:06 Eşinin "bayıldı" dediği kadın, hastanede gözünü açınca gerçeği anlattı: Kocam çenemden tutarak başımı duvara vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 21:36:50. #1.13#
SON DAKİKA: Cemil Kumaşçıoğlu'ndan Ankara'ya yeni bir mekan sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement