Cemil Meriç İçin Düşünce Yazısı Yarışması

Kaleme aldığı eserleri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'e ithafen "Cemil Meriç Düşünce Yazısı Yarışması" başvuruları başladı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma, "Hayallerin ve Ümitlerin Işığında: 100 Yıl Sonra Türkiye ve Dünya" başlığını taşıyor.

Yarışma, bugünden 100 yıl sonrasına bakarken insanın hayat, adalet ve dünyayla kurduğu ilişkiye dair tasavvurlarını düşünce metinleri aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda yarışma, Türkiye'yi kendi kültürel kökleriyle ve dünya ile düşünebilen, sınırların ötesinde sahici bir fikir çabası ortaya koyan metinlere alan açmayı hedefliyor. 16 yaş üzeri herkesin başvurulabileceği yarışmaya gönderilecek deneme en az 800, en fazla 2000 kelime olacak.

Dereceye giren veya uygun görülen çalışmalar, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü idaresince uygun bulunması halinde bir kitap olarak yayımlanabilecek.

Yarışmaya son başvuru tarihi, 30 Nisan olarak belirlendi. Esenler Belediyesi tarafından tayin edilecek ön jüri, yarışmaya katılan bütün eserleri 1-20 Mayıs arasında okuyacak, seçtikleri 15 denemeyi ana jürinin dikkatine sunacak.

Ana Jüri tarafından 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlar, 31 Mayıs'ta açıklanacak. Ayrıca "esenler.bel.tr" adresinden de ilan edilecek.

Başkanlığını Prof. Dr. Ümit Meriç'in üstlendiği ana jüride, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Furkan Çalışkan ve Ramazan Serhat Aslan yer alıyor.

Yarışmada birinci 30 bin, ikinci 20 bin ve üçüncü 10 bin lira ödülün sahibi olacak. Mansiyon ödülleri olarak da kazananlara 5 bin lira verilecek.