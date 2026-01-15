Cemil Meriç İçin Düşünce Yazısı Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cemil Meriç İçin Düşünce Yazısı Yarışması

Cemil Meriç İçin Düşünce Yazısı Yarışması
15.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi, 'Cemil Meriç Düşünce Yazısı Yarışması'na başvuruları kabul ediyor.

Kaleme aldığı eserleri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'e ithafen "Cemil Meriç Düşünce Yazısı Yarışması" başvuruları başladı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma, "Hayallerin ve Ümitlerin Işığında: 100 Yıl Sonra Türkiye ve Dünya" başlığını taşıyor.

Yarışma, bugünden 100 yıl sonrasına bakarken insanın hayat, adalet ve dünyayla kurduğu ilişkiye dair tasavvurlarını düşünce metinleri aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda yarışma, Türkiye'yi kendi kültürel kökleriyle ve dünya ile düşünebilen, sınırların ötesinde sahici bir fikir çabası ortaya koyan metinlere alan açmayı hedefliyor. 16 yaş üzeri herkesin başvurulabileceği yarışmaya gönderilecek deneme en az 800, en fazla 2000 kelime olacak.

Dereceye giren veya uygun görülen çalışmalar, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü idaresince uygun bulunması halinde bir kitap olarak yayımlanabilecek.

Yarışmaya son başvuru tarihi, 30 Nisan olarak belirlendi. Esenler Belediyesi tarafından tayin edilecek ön jüri, yarışmaya katılan bütün eserleri 1-20 Mayıs arasında okuyacak, seçtikleri 15 denemeyi ana jürinin dikkatine sunacak.

Ana Jüri tarafından 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlar, 31 Mayıs'ta açıklanacak. Ayrıca "esenler.bel.tr" adresinden de ilan edilecek.

Başkanlığını Prof. Dr. Ümit Meriç'in üstlendiği ana jüride, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Furkan Çalışkan ve Ramazan Serhat Aslan yer alıyor.

Yarışmada birinci 30 bin, ikinci 20 bin ve üçüncü 10 bin lira ödülün sahibi olacak. Mansiyon ödülleri olarak da kazananlara 5 bin lira verilecek.

Kaynak: AA

Cemil Meriç, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Meriç İçin Düşünce Yazısı Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:01:47. #7.11#
SON DAKİKA: Cemil Meriç İçin Düşünce Yazısı Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.