Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 bin kitap bağışlandı - Son Dakika

Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 bin kitap bağışlandı

20.12.2020 11:59
Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 bin kitap bağışlandı, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 binin üzerinde kitap bağışlandı.

Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 binin üzerinde kitap bağışlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ni ziyaret ederek bağışlanan kitapları inceledi. Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ay gibi kısa bir sürede 36 binin üzerinde kitap bağışlandığını belirten Tütüncü, "Kitap bağış kampanyamıza Antalyalı kitap tutkunları çok büyük bir ilgi gösterdiler. Onların bağışlarıyla bugün 36 bin kitabı aştık. İnşallah bu kitaplarımız en güzel şekilde Cemil Meriç Müze Kütüphanemizde, gelecek kuşakları aydınlatan bir meşaleye dönüşecek. Biz kütüphaneleri, okumayı, öğrenmeyi, eğitime yatırım yapmayı, çok önemseyen bir belediyeyiz. Bu yılda 4 tane kütüphaneyi şehrimize armağan edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cemil Meriç Müze Kütüphanesi bunların içerisinde en özeli. Çünkü hem müze, hem de kütüphane 24 saat ve 7 gün boyunca açık olacak bir kütüphane olması bir tarafa, edebiyat tarihimizin o sayfaları arasında yıllanmış hatıraları da gün yüzüne çekip çıkaracak bir müze, bir edebiyat müzesi olacak" dedi.

"İşbirliğiyle kitap bağışları 36 bini geçti"

'Hem kitaplarla buluşacağız, hem de edebiyat dünyamızın hatıralarıyla buluşacağız' diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Biz istedik ki, bu kütüphaneyi bir farkındalık oluşturma anlamında bütün şehirle birlikte kuralım ve şehrimize önemli bir çağrıda bulunduk. 'Gelin biz burada güzel bir kütüphane kuruyoruz, bu kütüphaneyi birlikte kuralım. Siz de kendi kitap bağışlarınızla, ya da kütüphaneden bize başlayacağınız kitaplarla, ya da komple kütüphanesini başlayacağınız büyüklerinizle birlikte burada farklı bir işbirliğini ortaya koyalım' dedik. Çok şükür, Antalya'da kitap kurtları, kitap dostları ciddi bir katkı göstermek suretiyle sadece 3 ayda 36 binden fazla kitap bağışını gerçekleştirmiş olan bir kampanyanın yürütücüsü ve idarecisiyiz" diye konuştu.

Tütüncü'den kitap bağışçılarına teşekkür

Desteklerini sunan herkese teşekkürlerini sunan Tütüncü, "Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Binlerce hemşehrimize, yüzlerce çalışanımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bugün 36 binler seviyesine gelmişsek, eğer bugün hepinizin her tarafı kitap olmuşsa, depolarımız, kültür merkezlerimiz, bu kampanyadan gelen kitaplarla dolmuşsa bunu geniş gönüllü kitap dostlarına borçluyuz. İnşallah bu kitaplar çok yakında Cemil Meriç Müze Kütüphanemizde gelecek kuşakları bugünü, şehrimizi aydınlatan birer meşaleye dönüşecek, büyük mutluluk" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 bin kitap bağışlandı
Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 bin kitap bağışlandı

Cemil Meriç, Kitap, Kepez, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cemil Meriç Kitaplığı'na 3 ayda 36 bin kitap bağışlandı - Son Dakika


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