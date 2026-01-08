Cemil Meriç Sergisi Esenler'de Açıldı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Düşüncenin İzinde: Cemil Meriç Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ömrünü Türk irfanına adayan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'e atfedilen kültür sanat sezonu kapsamında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Serginin açılışına Cemil Meriç'in kızı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışın ardından düzenlenen "Cemil Meriç Konuşmaları" başlıklı söyleşide konuşma yapan tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Cemil Meriç'in düşünce dünyası, entelektüel duruşu ve çağdaş düşünceye etkileri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

"Bu insanları kutup yıldızı gibi düşünmek gerekir"

Arkadaşının 16 yaşındayken Cemil Meriç'in "Bu Ülke" kitabını tavsiye etmesiyle usta yazarı tanıdığını belirten Armağan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hakkında üç kitap yayına hazırladım. Bugün de çok güzel bir sergi açıldı. Esenler Belediyesine gösterdiği bu kadirşinaslıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bu insanları bir kutup yıldızı gibi düşünmek gerekir. Eskiden denizciler mevkilerini kutup yıldızına bakarak tayin ederlerdi. Kutup yıldızları denizciler için nerede durduklarını, ne olduklarını ve nereye gittiklerini gösteren bir işarettir. Cemil Meriç de bizim için böyle bir önem taşıyor. Dünya, çok büyük değişimlerin yaşandığı bir yer oldu. O yüzden değişmeyen şeylere de ihtiyacımız var. Ben Cemil Meriç'i öyle görüyorum. Cemil Meriç hala çözmeye ve anlamaya çalıştığım bir buzdağı. Bizlere böyle bir keşif imkanı veren bir aydın." görüşlerini paylaştı.

Mustafa Armağan, Meriç'in mütefekkir yönünün hala keşfedilmeyi beklediğini ifade ederek, "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne öğrenci olarak girdim. Öğrencilik yıllarımda hep üç kişiyle görüşmek istedim. Bunlar Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Cemil Meriç'ti. Meriç'in mütefekkir tarafı hala keşfedilmeyi bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na özel hazırlanan sergi, Meriç'in entelektüel mirasını arşiv belgeleri ve görsel materyaller üzerinden görünür kılma amacıyla 20 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.