Son Dakika Haberleri: "Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

"Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi

4 saat önce

Başrollerinde Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı "Cemil Şov" adlı filmde sona gelindi.

Başrollerinde Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın'ın yer aldığı "Cemil Şov" adlı filmde sona gelindi.
Film şirketinden yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini ve senaristliğini Barış Sarhan'ın üstlendiği filmin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilerek, 21 günde tamamlandı.
Yapımcılığını Sarhan Projects'in gerçekleştirdiği, görüntü yönetmenliğini Soykut Turan'ın yaptığı filmde, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun trajikomik hikayesi ele alınıyor.
Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin oyuncu kadrosunda Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın, Başar Alemdar, Fuat Kökek ve Sennur Nogaylar yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İKSV Köprüde Buluşmalar, Saraybosna Film Festivali ve !f ve Sundance Senaryo Lab tarafından desteklenen filmde, Yeşilçam sinemasına da göndermeler yapılıyor.
Post prodüksiyon
aşamasına adım atan filmin sonbaharda uluslararası festivallere gösterileceği belirtiliyor.
Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 16:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]