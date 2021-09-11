CENAZE EVİNDE BALKON ÇÖKTÜ, 13 YARALI - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde cenaze töreni için evde toplananların çıktığı balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde taziye için evde toplanıldı. İki katlı ahşap binanın 3 metre yüksekliğindeki balkonuna toplanan insanlar balkonun bir anda çökmesiyle yere düştü. 13 kişiden 2 kişinin üzerine yemek kazanlarının devrilmesi sonucu yanarak yaralandıkları öğrenildi. Olaydan sonra olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.