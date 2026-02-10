Cenazeye Cezaevindeki Baba Katıldı

CEZAEVİNDEKİ BABASI CENAZEYE KATILDI
Tekirdağ'da, tartıştığı Y.A.A. tarafından tüfekle vurularak öldürülen Erkan Karadeniz için cenaze namazı kılındı. Özgürler Camisi'ndeki cenazeye Karadeniz'in ailesi ve yakınları katıldı. Erkan Karadeniz'in bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan babası Gökhan Karadeniz de jandarma ekipleri eşliğinde cenazeye getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Erkan Karadeniz, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,
