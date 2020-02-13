Çenesuyu çalışanları "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Çenesuyu çalışanları 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi - Son Dakika

Çenesuyu çalışanları "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

6 saat önce

Derince Belediyesi'nin iştiraklerinden Çenesuyu AŞ personeli, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

Çenesuyu çalışanları

Derince Belediyesi'nin iştiraklerinden Çenesuyu AŞ personeli, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi.

İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen gösterime, Çenesuyu AŞ Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu ve kurum çalışanları katıldı.

Seferoğlu, gösterim sonrası yaptığı açıklamada, çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Filmden etkilendiğini dile getiren Seferoğlu, "İzlediğimiz film son zamanlarda yapılan güzel filmlerden biri. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosu, yapımcısı, yönetmeniyle güzel bir yapım olmuş. Biz, bin yıldır bu topraklarda, bu coğrafyada kötülere karşı adeta adaletin kılıçlığını yapıyoruz." diye konuştu.

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği film, İstanbul'un fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

Derince, İzmit, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:00 Kaynak: AA
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