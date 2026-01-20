Cengiz Enerji 2025'te Yenilenebilir Enerjiye Odaklanıyor - Son Dakika
Ekonomi

Cengiz Enerji 2025'te Yenilenebilir Enerjiye Odaklanıyor

20.01.2026 11:31
Cengiz Enerji, 2025'te enerji arz güvenliğine yönelik yenilenebilir projeleri ve yatırımlarıyla büyüyor.

Toplam 5 bin 744 megavatlık kurulu güce sahip Cengiz Enerji, 2025'te enerji arz güvenliğini odağına alan üretim modeli ve yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Cengiz Enerji, baz yük kapasitesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre biçimde yöneterek enerji arzının sürekliliğine katkı sağladı.

Enerji sektöründe arzla talebin anlık olarak dengelenmesini gerektiren yapı, geçen yıl daha da kritik hale geldi. Bu dönemde Cengiz Enerji, termik santrallerin sağladığı baz yük kapasitesiyle hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisini entegre bir üretim yaklaşımıyla yönetti.

Şirketin yenilenebilir enerji portföyü, 2 bin 290 megavat hidroelektrik, 828 megavat güneş ve 156 megavat rüzgar olmak üzere toplam 3 bin 274 megavat kurulu güce ulaştı. Yurt dışında ise Özbekistan'daki 480 megavat kurulu güce sahip doğal gaz santrali, portföyün dengeli yapısını tamamlayan önemli unsurlar arasında yer aldı.

Cengiz Enerji, 2025'te Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) aracılığıyla, İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere 13 ilde yaklaşık 20 milyon kişiye elektrik arzının sürekliliğini sağlamaya devam etti.

Türkiye toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 30'unu kapsayan dağıtım portföyü kapsamında Cengiz Enerji, yıllık yaklaşık 54 milyar kilovatsaat elektrik dağıtımı yapıyor.

Cengiz Enerji'nin planlama ve izin süreçleri süren toplam yeni kurulu gücü 1160 megavat seviyesinde bulunuyor. Bunun 550 megavatı Özbekistan'daki doğal gaz santrali, 610 megavatı ise Türkiye'de ağırlıklı olarak yenilenebilir ve depolamalı santral projelerinden oluşuyor. Projelerin bir bölümünün bu yıl devreye alınması hedefleniyor.

Rüzgar enerjisinde ise Cengiz Enerji, Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerinden biri olan 7,2 megavatlık kapasiteli yeni nesil türbin yatırımıyla, kapasite artışının yanı sıra üretim verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Şirket, hibrit ve depolama yatırımlarına odaklanırken, Aşağı Kaleköy'de 500 megavat hidroelektrik kapasiteye ek 80 megavat güneş enerjisiyle hibrit üretimini sürdürüyor. Yurt dışında Özbekistan önceliğini koruyan Cengiz Enerji, Suriye'de toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşması hedeflenen doğal gaz ve güneş enerjisi santrali projelerinde uygulama aşamasına geçti.

Cengiz Enerji, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen ReAktör programı kapsamında genç mühendislere yönelik mentorluk ve saha çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Türkoğlu, 2025'te şirketin odağının, baz yük kapasitesiyle yenilenebilir kaynakları dengeli biçimde bir araya getiren, arz güvenliğini önceleyen ve uzun vadeli öngörülebilirlik sağlayan bir portföy mimarisi oluşturmak olduğunu ifade etti.

Hibrit projelerle sistem esnekliklerini desteklerken, depolama alanında ise teknik, idari ve planlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Türkoğlu, "Aynı zamanda dijitalleşme ve yapay zeka destekli uygulamalarla üretimden dağıtıma kadar tüm süreçlerde verimliliği ve karar alma hızını artırmaya odaklanıyoruz. 2026 ve sonrasında da Türkiye'de ve faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda, regülasyonlara uyumlu, sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve uzun vadeli değer üreten projelerle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

