Üye Girişi
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor - Son Dakika

Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor

25.06.2021 14:54

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in kiralanması gündeme geldi. İlk tercihi Roma'da kalmak olan Cengiz için Mourinho'nun kararı bekleniyor. Mou, Cengiz'le yola devam etmek istemezse kiralama teklifi yapılacak.

Fenerbahçe'de transferin gözdesi Cengiz Ünder. Sarı-Lacivertliler, Roma'da geleceği belirsiz olan Milli futbolcu için pusuda bekliyor. Takımın yeni hocası Jose Mourinho, Cengiz'in form tutması için kiralanması gerektiği raporunu sunarsa Fenerbahçe hemen atağa geçecek.

TÜRKCAN'DAN HABER BEKLENİYOR

Futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan'ın Ali Koç'la yakın ilişkisi var. Türkcan'ın, Mourinho'nun kararını Fenerbahçe'ye hemen ileteceği belirtildi. Cengiz, Roma'da kalmak istiyor ancak geçen sezon kiralandığı Leicester'da da form yakalayamadı. İtalyan ekibi futbolcuyu yeniden kiralamayı düşünürse Fenerbahçe, tüm şartları zorlayacak.

Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun iki dudağının arasına bakıyor
Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Milli, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu 14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var
Akıllı Trabzonlu! Kurduğu sistem sayesinde elektrik faturasına hiç para ödemiyor 14:09 Akıllı Trabzonlu! Kurduğu sistem sayesinde elektrik faturasına hiç para ödemiyor Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:35 Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü
13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı 13:24 Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı

Son Dakika Haberleri
15:02 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
14:20 İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü
14:11 Rıdvan Dilmen'in açtığı dava sonuçlandı! Ahmet Çakar hakkında beraat kararı verildi
13:53 Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert bir dille eleştirdi
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı         
14:49
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü         
14:21
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı         
11:17
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement