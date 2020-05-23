Cenk Eren: Başarısız olursam sahneleri bırakırım

? Şöhret olmanız kaç yıl sürdü?



20-25 yılı buldu.



? Yorulmuyor musunuz?



Kim antideprasansız yaşıyor bizim camiada? Şarkıcılardan bahsediyorum... Ben kullanıyorum.



? Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsunuz?



Üreten biri değilim, yorumcuyum. Bana iyi şarkı gelmezse, belli bir yerde iyi sahne performansı sergileyemezsem bırakma taraftarıyım. Tabii ki albümlerim var ama sahne şarkıcısıyım... Başarısız olduğumu görürsem bitirmeyi düşünebilirim.



? Selda Bağcan şarkılarını size nasıl emanet etti?



Selda (Bağcan) beni anladı, belki biraz yordu ama... Bir gün aradı "Ne güzel söylüyorsun" dedi. Başka gün "Bu nasıl söylemek, git çalış, gel" dediği de oldu. Sonra "Çok güzel söylüyorsun sen Cenk Eren'sin" motivasyonu verdi.



Nükhet Duru ile birbirimizi yanlış anladık



? Bir dönem pavyonda da çalıştınız...



Pavyonda çalıştığım yıllarda çok enteresan hayat hikayeleriyle karşılaştım. Bu deneyimler bana yol gösterdi. Ankara'daki pavyonlarda erkek solistler çalıştırılmazken şarkıcı Afet, bana yardım etti ve sahne almamı sağladı. Yıllar sonra Afet'le birbirimizi bulduk. "My Payvon" adlı bir program yaptık. Benim çalıştığım dönemki pavyonlar şimdinin gece kulübü gibiydi.



? Nükhet Duru ile aranıza neden soğukluk girdi?



Nükhet ile aramızdaki mevzu çok başka. 9 yıl birlikte çalıştık. Aramızdaki kırgınlık kazık atmaktan dolayı olmadı. Anne-baba cenazeleri durumlarını yanlış anladık. Onun biraz duyarsız davranması, benim hassas davranmam... Zaman zaman birlikte çalışıyoruz.