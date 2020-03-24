Cenk Tosun: Başka seçenek yok - Son Dakika
Son Dakika Magazin Cenk Tosun: Başka seçenek yok - Son Dakika Magazin

Cenk Tosun: Başka seçenek yok

25 dakika önce

İdman sırasında dizinden sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalacak olan futbolcu, koltuk değnekli fotoğraflarını paylaştı: "Evinizde kalın, güvende kalın.

Cenk Tosun: Başka seçenek yok, System.String[]

İdman sırasında dizinden sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalacak olan futbolcu, koltuk değnekli fotoğraflarını paylaştı: "Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka seçeneğim yok."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:14 

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