CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı

CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı
11.04.2026 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı'nda kapsamlı bir mayın temizleme operasyonu başlattığını duyurdu. İran ise söz konusu iddiayı yalanladı. ABD ile İran arasındaki doğrudan diplomatik temasların başladığı kritik bir süreçte gelen bu hamle, bölgedeki seyrüsefer güvenliğinin tesisi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme görevine başladığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

CENTCOM, ABD ile İran arasındaki doğrudan görüşmelerin başladığı gün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme misyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

11 NİSAN’DA BAŞLADI

ABD ordusu açıklamasında, “CENTCOM güçleri, 11 Nisan’da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı’nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı.” ifadesine yer verdi.

ABD DONANMASI SAHADA

Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği ve Arap Körfezi’nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.

"HÜRMÜZ'ÜN AÇILMAMA SEBEBİ MAYINLAR" İDDİASI 

Öte yandan NYT'nin haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, İran'ın Hürmüz Boğazı'na döşediği mayınların hepsinin yerini tespit edemediği için boğazı daha fazla gemi trafiğine açamadığını öne sürdü. Yetkililer ayrıca, İran'ın, yerleştirdiği mayınları "temizleme imkanına sahip olmadığını" iddia etti.

CENTCOM'un bu nedenle mayın temizliğine başladığı belirtildi.  

İRAN'DAN YALANLAMA GELDİ

Konuya ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran ordusu, söz konusu iddiayı yalanladı.

Hürmüz Boğazı, İran, Son Dakika

Son Dakika Hürmüz Boğazı CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    İran'dan izin aldın mı Amerika.Aksi halde biliyorsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:20:55. #.0.4#
SON DAKİKA: CENTCOM: ABD gemileri Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliğine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.