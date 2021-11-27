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Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü - Son Dakika

Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü

27.11.2021 22:22

Antalya'da ailesinden cep telefonu isteyen ancak olumlu cevap alamadığı için kayıplara karışan 13 yaşındaki çocuk, anne ve babasının çağrısı üzerine evine geri döndü. Geceyi bölgedeki bir serada geçiren 6. sınıf öğrencisinin aç ve yorgun olduğu belirtildi.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri için kayıp başvurusunda bulundu. Oğullarının yabancı uyruklu olması sebebiyle gidebileceği kendilerinden başka kimseleri bulunmadığı için endişelenen baba ve Rus uyruklu anne, basın aracılığıyla çocuklarına eve gelmesi çağrısında bulundu.

GECEYİ BÖLGEDEKİ BİR SERADA GEÇİRDİ

İstediği cep telefonunun alınmasının ertelenmesine kızdığı için evi terk ettiği düşünülen Timur, annesi Melek Nuri'nin gözü yaşlı çağrısından saatler sonra evine döndü. Timur Nuri'nin geceyi bölgedeki bir serada geçirdi, aç ve yorgun olduğu bildirildi.

Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, aç ve yorgun halde geri döndü
Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü
Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü

Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü - Son Dakika
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