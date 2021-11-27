Cep telefonu almayan ailesine kızıp sırra kadem basan çocuk, geri döndü - Son Dakika

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Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri için kayıp başvurusunda bulundu. Oğullarının yabancı uyruklu olması sebebiyle gidebileceği kendilerinden başka kimseleri bulunmadığı için endişelenen baba ve Rus uyruklu anne, basın aracılığıyla çocuklarına eve gelmesi çağrısında bulundu.

GECEYİ BÖLGEDEKİ BİR SERADA GEÇİRDİ

İstediği cep telefonunun alınmasının ertelenmesine kızdığı için evi terk ettiği düşünülen Timur, annesi Melek Nuri'nin gözü yaşlı çağrısından saatler sonra evine döndü. Timur Nuri'nin geceyi bölgedeki bir serada geçirdi, aç ve yorgun olduğu bildirildi.