Cep telefonunu alan eşine kızdığı için evi terk eden kadın aranıyor
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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde 3 aylık evli Başak Çamkerten (20), 12 gün önce ortadan kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:23 Kaynak: DHA
RİZE'nin Çamlıhemşin
ilçesi Topluca köyünde 3 aylık evli Başak Çamkerten (20), 12 gün önce ortadan kayboldu. Köyde yapılan aramalarda izi bulunamayan genç kadının cep telefonunu alan eşine kızdığı için evi terk ettiği ortaya çıktı.
Çamlıhemşin'in Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten, 24 Haziran'da evinden çıkıp, dönmedi. Eşinden haber alamayan Mehmet Çamkerten, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köy ve çevresinde yapılan arama çalışmalarında, Başak Çamkerten'e ait bir ize rastlanılamadı. Genç
kadının evi terk etmeden önce cep telefonunu alan eşi Mehmet Çamkerten ile tartıştığı öğrenildi. Eşine kızan kadının evi terk ederek ortadan kaybolduğunun belirlenmesi üzerine arazide yapılan arama çalışmaları durduruldu. İlçeden ayrıldığı sanılan kadın, aranıyor.
- Rize
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