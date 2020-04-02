Cephanelik patlamasında şehit olan erin ailesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cephanelik patlamasında şehit olan erin ailesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verildi - Son Dakika

Cephanelik patlamasında şehit olan erin ailesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verildi

6 saat önce

Anayasa Mahkemesi, Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasında hayatını kaybeden erin ailesinin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

Cephanelik patlamasında şehit olan erin ailesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verildi, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasında hayatını kaybeden erin ailesinin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Afyonkarahisar'da bir askeri mühimmat deposundaki tasnif ve istif faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamalar sonucu iki astsubay, iki uzman çavuş, yirmi bir er ve erbaş şehit oldu.

Olayda şehit olan 20 yaşındaki bir erin anne, babası ve kardeşleri, Milli Savunma Bakanlığına başvurarak, uğradıkları maddi ve manevi zararların tazminini talep etti. Bakanlığın bu talebe herhangi bir cevap vermemesi nedeniyle başvuru zımnen reddedilmiş sayıldı.

Şehit erin ailesi bunun üzerine, uğradıkları maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla idare aleyhine Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) tam yargı davası açtı.

AYİM, başvuruculardan ikisinin tazminat taleplerini reddetti, diğerlerine ise yalnızca manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar düzeltme talebinin AYİM tarafından reddedilmesi üzerine aile, 13 Ocak 2016'da Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruda, tam yargı davasında eksik inceleme ile karar verildiği, reddedilen tazminat taleplerinin hukuka aykırı, kabul edilen manevi tazminat miktarının ise yetersiz olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi kararı

Anayasa Mahkemesi, davacıların iddiaları temelinde askeri faaliyetin yürütülmesinde yetkililerin kusuru olup olmadığı yönünde bir inceleme ve değerlendirme yapılmaması nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi.

Kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için, kapatılan AYİM yerine yetkili idari yargı mahkemesine gönderilmesine hükmedildi.

Gerekçeden

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, olayda sorumluluğu bulunanlarla ilgili açılan ceza soruşturması süreçlerinin devam ettiği belirtildi.

Gerekçede, yaşam hakkı ve maddi-manevi varlığı koruma hakkı kapsamında yürütülecek ceza soruşturmalarının yanı sıra hukuki sorumluluğu ortaya koymak adına adli ve idari yargıda açılacak tazminat davalarında makul derecede ivedilik ve özen şartının yerine getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ileri sürüldüğü tazminat ve tam yargı davalarında, derece mahkemelerinin Anayasa'nın 17. maddesinin gerektirdiği özende bir inceleme yapma yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Somut olayda açılan davada AYİM 2. Dairesinin, "zararın ortaya çıkmasında idarenin hizmet kusuru bulunup bulunmadığını tartışmaksızın zararın kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince karşılanmasına" karar verdiği hatırlatılan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Olayda, yaşam hakkının içerdiği pozitif yükümlülük kapsamında yargı sürecinin gerçekleşen zararın nedenlerini tespit etme ve zararı giderme bakımından yeterince etkili şekilde işlemediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle tam yargı davasında davacıların iddiaları temelinde askeri faaliyetin, hizmetin yürütülmesinde yetkililerin kusuru olup olmadığı yönünde bir inceleme ve değerlendirme yapılıp bu kapsamda bir sonuca ulaşılması gerekmektedir. Bu nedenlerle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Olay

Afyonkarahisar'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda, 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş, 8'i asker 11 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın mühimmat deposunda tasnif sırasında meydana geldiği ve "iş kazasından kaynaklandığı" bildirilmiş, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştı.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:42 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım
Ersin Düzen'in olay Sergen Yalçın anısı: Duyduklarıma inanamadım Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi         
15:49
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı         
15:43
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı         
15:40
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 17:56:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cephanelik patlamasında şehit olan erin ailesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]