- Cerablus'ta Patlama
1 saat önce
- Cerablus'ta patlamaCERABLUS - Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
- Cerablus'ta patlama
CERABLUS - Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında patlama meydana geldi.
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