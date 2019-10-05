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- Cerablus'ta Patlama

1 saat önce

- Cerablus'ta patlamaCERABLUS - Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında patlama meydana geldi.

- Cerablus'ta patlama

CERABLUS - Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında patlama meydana geldi.

- Cerablus'ta Patlama

Cerablus, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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