Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

29.01.2026 19:29
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine iftira attığı iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan, gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

"NE DEMOKRATİK SİYASET ANLAYIŞIYLA NE DE HUKUK DEVLETİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMAKTADIR"

Özel'in açıklamalarının hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmadığına dikkati çeken Çerçioğlu, şunları kaydetti: "Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de devam eden Aziz İhsan Aktaş davası sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz güveniyoruz arkadaşlarımıza. Biz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize güveniyoruz kardeşim. Bak bu kadar aile çıkmış, gözünüzün içine bakarak canlı yayın istiyoruz. Ve artık bırakın evlatlarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi, babalarımızı eve gelsinler, evden mahkemeye gelsinler istiyoruz. Adam gelmiş burada dedi ki '4 milyon lira verirseniz, babanızı serbest bırakırım.' Aile de geldi bize dedi ki 'Bir avukat geldi, böyle yaptı. Bize de savcının sesini dinletti. Savcıyla telefonda konuştu.' Aldık bunları, şikayet ettik. Yani parayı vermediler, paraları yok. Şikayet ettik. Ben dilekçeyi verdiğimde adam telefonunu İstanbul'da bıraktı, başkasından ödünç bir arabaya bindi. Antalya'dan tekne ayarladı. Antalya'da tekneye 52 kilometresi kalmışken jandarma durdurdu, gözaltına aldı. Getirdi buraya. Bu avukatı, 'İftira atarsanız 4 milyon lira verir ve birbirinizi suçlarsanız babanızı bırakırım' diyen avukatı yurt dışına kaçarken yakaladılar. O tutuklu değil arkadaşlar. Ona ev hapsi verdiler. Onun 'kaçma şüphesi yok' yani. Böyle cezaevine koymaya gerek yok onu.

Bu mu adalet? Onlar, o cezaevine girmeyecek. Aziz İhsan Aktaş 700 yılla yargılanıyor. Adam diyor ki 'Ben buradaki herkese rüşvet verdim.' 'İspatla.' 'İspatım yok.' 'Suç örgütü kurdum ben' diyor. 'Biz Türkiye'deki bütün belediyelerde bu suçu işledik' diyor. O tutuksuz yargılanıyor. İftira ettikleri tutuklu. Peki söyledikleri içinde kim var? En çok bu işi nerede yapmış? Aydın Büyükşehir'de. O nerede? Tayyip Bey'in kolunun yayında. Tayyip Bey'in dibinde. Tayyip Bey onu övüyor şimdi. Neden? Çünkü Aziz İhsan Aktaş'a iş yaptığı bütün CHP'li belediyelere iftira attırdılar. Aydın'ın iftirasından önce Aydın'a gösterip, 'Ya Silivri'ye gireceksin, ya AK Parti'ye geçeceksin' dediler. AK Parti'ye geçti diye hanımefendi el üstünde. Tayyip Bey onu övüyor, 'Sosyal belediyeciliğin en iyi uygulamasını yapıyor' diyor. Düne kadar iftira attırıyordu, içeri attırıyordu."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ÖZGÜR SIRA SANA GELİYOR HABERİN OLSUN 3 5 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    İşinize gelince hukuk ilkelerini ne güzel düşünüyorsunuz. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
