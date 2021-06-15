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Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu - Son Dakika

Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu

15.06.2021 09:23

İzmir'de Ceren Duman'ın yaşamını yitirmesine ilişkin davada sanıklardan kan donduran açıklamalar geldi. Sinan Özen savunmasında, Tahir Yıldız ile çocukluk yaşlarından itibaren tanıştıklarını söyleyerek, "Ben Ceren'le birlikte olduktan sonra duşa girdim. O arada Tahir, 'Sinan koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Baktığımda Ceren çıplaktı, Tahir de yarı çıplaktı" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 21 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda Sinan Özen, polis merkezine giderek engelli Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız ile birlikte moloz döküm sahasına gömdüklerini itiraf etti. İtirafın ardından hemen harekete geçen polis ekipleri, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı.

BOĞAZINDA PEÇETE BULUNDU

Özen ve Yıldız'ın karakoldaki ilk ifadelerinin ardından çalışmalarına yön veren polis ekipleri Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada 16 yaşındaki Duman'ın cesedini buldu. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Ancak Ceren Duman'ın boğazında peçete olduğu belirlendi.

Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu

31 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özen ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede Özen ve Yıldız hakkında, 'tasarlayarak adam öldürmek', 'cinsel istismar', 'uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'hürriyeti yoksun bırakmak', 'mala zarar verme' ile 'suç ve delillerini gizleme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde bulunan Mehmet Gümüşçü'nün ise 'yardım' suçundan cezalandırılmaları istendi.

"İLİŞKİYE GİRDİKTEN SONRA DUŞA GİTTİM"

Sinan Özen savunmasında, Tahir Yıldız ile çocukluktan tanıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yer konusunda onu aradım, bize bir yer ayarladı, uyuşturucuyu da o getirdi. Ben alkol alırken Ceren, içmeyeceğini, uyuşturucu kullanacağını söyledi. Sonra Tahir uyuşturucu çıkardı. Ben Ceren'le birlikte olduktan sonra duşa girdim. O arada Tahir, 'Sinan koş, kız nefes almıyor' diye bağırdı. Baktığımda Ceren çıplaktı, Tahir de yarı çıplaktı. Hemen polisi ve sağlıkçıları aramak istedim ama Tahir, 'Cinayetle yargılanırız, bizi cezaevinde öldürürler' diyerek bana engel oldu. Gömüp kurtulmaya karar verdik. Bir süpermarketten ıslak mendil, oda parfümü, eldiven ve maske aldık. Ceren'in cesedini ıslak mendille sildik. Ben naaşı Tahir'in omzuna yükledim, ama naaşın ağzı koktuğu için ıslak mendil koydum ve tekrar Tahir'in omzuna yükledim."

Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu

MAHKEME BAŞKANINDAN AZAR YEDİ

Mahkeme başkanı, kız arkadaşıyla özel buluşmaya giderken yanına neden başka bir erkeği aldığı sorusuna kaçak cevaplar veren Sinan Özen'i konuyu saptırmaması, soruya cevap vermesi gerektiğini belirterek azarladı. Özen bunun üzerine, "Bana yeri ben ayarlarım ama ben de gelirim dedi" cevabını verdi.

TALİHSİZ KIZIN ANNESİ KONUŞTU

Sanıkların savunmalarının ardından söz verilen Ceren Duman'ın annesi Ebru Minareci, anlatılanlara tepki göstererek "Benim içimdeki acı çok başka. Herkes burada toplanmış, rahat rahat konuşuyor, olayları anlatıyor. Bu benim kanıma dokunuyor, bu nasıl bir soğukkanlılıktır. Kızımı gömmüyorlar bile, moloz yığınlarının arasına koyuyorlar, üzerine bir de alkol almaya devam ediyorlar. Böyle bir rahatlık olabilir mi. Ben 10 aydır kahroluyorum. Ben çocuğumun suratını göremedim, 'Sen onu eski haliyle hatırla' diyerek yüzünü bile göstermediler bana. Burada yemek tarifi yapar gibi olaylar anlatılıyor" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasının ardından 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 ekime erteledi.

Ceren Duman davasında kan donduran ifadeler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu

Tahir Yıldız, Sinan Özen, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu - Son Dakika


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