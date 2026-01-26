Çerkeş'te Sömestir Sirk Şenliği

Çerkeş ilçesinde öğrencilere karne hediyesi dolayısıyla "Sömestir Sirk Şenliği" düzenlendi.

Çerkeş Belediyesi'nce Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sirk gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımı yapıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunun kendiler için motivasyon olduğunu belirterek,

"Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız her hizmetin en kıymetli karşılığıdır. Çerkeş'te çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.