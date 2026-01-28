Çerkezköy\'de Nöbetçi Noter Sorunu Çözülüyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ilçede uzun süredir yaşanan nöbetçi noter eksikliğinin giderildiğini açıkladı. Cumartesi günleri de hizmet verecek nöbetçi noterin, Şubat ayı içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, hızla büyüyen ticaret hacmine rağmen ilçede nöbetçi noter bulunmamasının, esnaf ve vatandaşlar açısından ciddi zaman ve maddi kayıplara neden olduğunu belirtti. İşlemlerinin hafta sonları yapılamamasının ticari süreçleri aksattığını vurgulayan Başkan Ahmet Çetin, "Çerkezköy, ticaretin son derece yoğun olduğu bir ilçe. Buna rağmen bugüne kadar nöbetçi noter hizmetinin bulunmaması, birçok işlemin günler sonrasına kalmasına yol açıyordu. Bu durum hem esnafımızı, üyelerimizi, vatandaşlarımızı mağdur ediyordu" dedi.

Söz konusu sorunun çözümü için ilgili kurumlarla yoğun bir görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ahmet Çetin, yapılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini kaydetti. Başkan Çetin, "Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Başsavcılığımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, Çerkezköy'de cumartesi günleri de hizmet verecek nöbetçi noter uygulaması hayata geçiriliyor. Şubat ayı içerisinde faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sürece destek veren başta Tekirdağ Valilimiz olmak üzere Kaymakamımıza ve Başsavcımıza teşekkür ederim. Nöbetçi noter uygulaması esnafın, oda üyelerinin ve vatandaşların uzun süredir yaşadığı önemli bir sorunu çözüme kavuşturacak ve Çerkezköy'ün ticari dinamizmine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ