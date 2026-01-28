Çerkezköy'de Nöbetçi Noter Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çerkezköy'de Nöbetçi Noter Sorunu Çözülüyor

Çerkezköy\'de Nöbetçi Noter Sorunu Çözülüyor
28.01.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de cumartesi günleri hizmet verecek nöbetçi noter Şubat'ta faaliyete geçecek.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ilçede uzun süredir yaşanan nöbetçi noter eksikliğinin giderildiğini açıkladı. Cumartesi günleri de hizmet verecek nöbetçi noterin, Şubat ayı içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, hızla büyüyen ticaret hacmine rağmen ilçede nöbetçi noter bulunmamasının, esnaf ve vatandaşlar açısından ciddi zaman ve maddi kayıplara neden olduğunu belirtti. İşlemlerinin hafta sonları yapılamamasının ticari süreçleri aksattığını vurgulayan Başkan Ahmet Çetin, "Çerkezköy, ticaretin son derece yoğun olduğu bir ilçe. Buna rağmen bugüne kadar nöbetçi noter hizmetinin bulunmaması, birçok işlemin günler sonrasına kalmasına yol açıyordu. Bu durum hem esnafımızı, üyelerimizi, vatandaşlarımızı mağdur ediyordu" dedi.

Söz konusu sorunun çözümü için ilgili kurumlarla yoğun bir görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Ahmet Çetin, yapılan girişimlerin olumlu sonuç verdiğini kaydetti. Başkan Çetin, "Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Başsavcılığımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, Çerkezköy'de cumartesi günleri de hizmet verecek nöbetçi noter uygulaması hayata geçiriliyor. Şubat ayı içerisinde faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sürece destek veren başta Tekirdağ Valilimiz olmak üzere Kaymakamımıza ve Başsavcımıza teşekkür ederim. Nöbetçi noter uygulaması esnafın, oda üyelerinin ve vatandaşların uzun süredir yaşadığı önemli bir sorunu çözüme kavuşturacak ve Çerkezköy'ün ticari dinamizmine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cumartesi, 3. Sayfa, Ekonomi, Noter, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de Nöbetçi Noter Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:08:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Nöbetçi Noter Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.