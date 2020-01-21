Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Çerkezköy ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kızılpınar Mahallesi'ndeki tır parkında bulunan kurşun tozu yükle dorsede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Kızılpınar, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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