Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Çerkezköy'de tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Çerkezköy ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Çerkezköy ilçesinde kurşun tozu yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kızılpınar Mahallesi'ndeki tır parkında bulunan kurşun tozu yükle dorsede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırda hasar oluştu.
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