Çerkezköy\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kızılpınar-Çerkezköy yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, hasar gören aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ