Çerkezköy'den deprem bölgesine yardım - Son Dakika
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Çerkezköy'den deprem bölgesine yardım

6 saat önce

Çerkezköy Kaymakamlığının koordinesinde toplanan bir tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

Çerkezköy'den deprem bölgesine yardım, System.String[]

Çerkezköy Kaymakamlığının koordinesinde toplanan bir tır yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakam Atilla Selami Abban, yardım tırı Elazığ'a gönderilmeden önce belediye meydanında düzenlenen programda yaptığı açıklamada, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Depremden etkilenen vatandaşlara yardım için kampanyalar düzenlendiğini belirten Abban, şöyle konuştu:

"Nakdi yardımlarımız üç kamu bankasına direkt yapılabilmektedir. Ayni yardımlar ile ilgili ilçemizde komisyon oluşturduk. Ayni yardımlar hiç kullanılmamış olmak kaydıyla ısıtıcı, yine hiç kullanılmamış olmak kaydıyla giyim eşyası, daha çok bebek bezi, battaniye, kazak, bot, mont ve kaban tercih ediyoruz. Gıda konusunda ise paketlenmiş kuru gıdalar tercihimiz."

Programa Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de katıldı.

Çerkezköy, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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