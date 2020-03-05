Çerkezköy TSO'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çerkezköy TSO'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri - Son Dakika Ekonomi

Çerkezköy TSO'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

6 saat önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Çerkezköy TSO'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri, System.String[]

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.


Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan tarafından Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali Erdal tarafından da İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları hakkında katılımcılara bilgi verildi.


Seminerin ilk bölümünde konuşan Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesi olarak tanımladığı dahilde işleme rejimi ile ihracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarımızı geliştirmek, ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ergan, "Dahilde işleme rejimi kullanmak ihracatçılarımıza önemli birçok avantaj sağlamaktadır. Esasen bu rejim, ithalat, işleme faaliyeti ve ihracat aşamalarından oluşan bir proje niteliğinde olup, ihracat taahhüdü ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatı yapılan girdiye ilişkin vergisel yükümlülüklerden söz konusu taahhüdün yerine getirilmesi kaydıyla vazgeçilmesi ihracatçılarımızın maliyet yükünü azaltmaktadır. Bu kapsamda gümrük vergileri ile eş etkili vergilerde muafiyet, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Vergi Resim Harç istisnası sağlanan başlıca imkanlardır" dedi.


Seminerin ikinci bölümünde söz alan Ticaret Uzmanı Ali Erdal ise, ihracatta sağlanan devlet desteklerinin "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurtdışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi" başlıklarına ayrıldığını söyledi. Seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'e hazır giyim ihracatı, yüksek maske talebinin etkisiyle yüzde 500 arttı
HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 01:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çerkezköy TSO'da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]