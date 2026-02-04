Çermik Devlet Hastanesi'ne Yeni Başhekim Atandı

Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken getirildi.
Devlet Hastanesinde bir süre önce başhekim Umut Karagöz'ün tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve ilçeye tayin olan Türken atandı.
Görevine başlayan Yaman, hastanede kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini belirtti.
