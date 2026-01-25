Çermik'te İmece Usulü Yol Onarıldı - Son Dakika
Çermik'te İmece Usulü Yol Onarıldı

Çermik\'te İmece Usulü Yol Onarıldı
25.01.2026 16:00
Köylüler, bozuk yolu el birliğiyle onarıp kullanıma açtı, kalıcı çözüm bekliyorlar.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde vatandaşlar, bir kısmı yapılamayan bozuk yolu el ele verip imece usulü ile yaparak kullanıma açtı.

Çermik ilçesine bağlı Köksal ve Bahçe mahallelerini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışı ile birlikte bozuldu. Mahalle sakinleri bir araya gelerek bozuk olan yolu kendi imkanları ile yapmaya karar verdi. Köylüler, kendi traktörleri ile bozulan yola malzeme taşıyıp onararak tekrar kullanılabilir hala getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köksal Mahallesi sakinlerinden Emin Kutluca, "İki mahalle arasındaki yol daha önce yetkililer tarafından parke taşlarıyla yapıldı. Fakat 50 metrekarelik bir alan öylece bırakıldı. Bu alan her yıl yağışlarla birlikte kullanılamaz bir hale geldi. Araçlar buradan çıkamıyordu. Biz de bir araya gelip yolu kendimiz yaptık. Bu çözüm geçici tabii ki, kalıcı bir çözüm için yolun yetkililer tarafından yapılması gerekiyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
