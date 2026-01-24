Çermik\'te Kardan Adam Yarışması Yapıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen kardan adam yarışmasında aldıkları oylarla ilk üçe giren eser belirlendi.

Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmaya, 56 yarışmacı katıldı. Birbirinden güzel kardan adamların sergilendiği yarışmada, çocukların hayal gücü yaptıkları kardan adamlara yansıdı. Kimi yarışmacı kardan adamla katılırken, kimileri de hayvan figürü ve cami maketiyle yarışmaya katıldı. Yarışmada en çok oyu alan Hakan Karamehmetoğlu'nun eseri birinci, Zilan Papatyabuketi'in eseri ikinci, Sude Yıldız'ın eseri ise üçüncü oldu.

Çocukların hayal gücü ve yeteneklerinin sergilendiği yarışma oldukça ilgi gördü. - DİYARBAKIR