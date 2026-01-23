Çermik'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde karla mücadale çalışması sürüyor.

Çermik Belediyesi ekiplerince, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesinin belediye olarak öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Karamehmetoğlu, "Çermik Belediyesi, olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm tedbirleri aldı. İlçe genelinde kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarına ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam edilecektir." ifadelerini kullandı.