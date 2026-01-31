Cerny Maçta 6. Golünü Attı

Beşiktaş'ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Konyaspor maçında attığı golle siyah-beyazlılarda 6. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Cerny, bu golle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 6. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 15 mücadelede oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) ve Konyaspor'a karşı attı.

Çekyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe derbisinde de ağları 2 kez havalandırdı. - İSTANBUL