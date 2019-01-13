Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #24 - Asus Rog Matrix Rtx 2080ti

Ces 2019 #24 - Asus Rog Matrix Rtx 2080ti

1 saat önce

ASUS ROG Matrix RTX 2080Ti ile en güçlü ekran kartı modelini tanıttı.

ASUS ROG Matrix RTX 2080Ti ile en güçlü ekran kartı modelini tanıttı. Matrix modeli ROG Strix'in de üzerinde konumlanan özel bir seri. Özellikle GPU ve bellek modüllerinin frekansı artırılmış: https://www.technopat.net/2019/01/13/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:28 Kaynak: Youtube

Asus, Ekonomi
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