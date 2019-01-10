Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #5 - Bir Kasada İki Sistem!

Ces 2019 #5 - Bir Kasada İki Sistem!

10 dakika önce

Tek bir kasada iki sistem CES 2019'da ilgimizi çeken bilgisayarlar arasında yer aldı.

Tek bir kasada iki sistem CES 2019'da ilgimizi çeken bilgisayarlar arasında yer aldı. Xotic PC tarafından geliştirilen sistemin kasasında, birbirinden bağımsız iki farklı sistem çalışıyor. https://www.technopat.net/2019/01/10/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:19 Kaynak: Youtube

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:29:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ces 2019 #5 - Bir Kasada İki Sistem!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]