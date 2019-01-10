Ces 2019 #5 - Bir Kasada İki Sistem!
10 dakika önce
Tek bir kasada iki sistem CES 2019'da ilgimizi çeken bilgisayarlar arasında yer aldı.
Tek bir kasada iki sistem CES 2019'da ilgimizi çeken bilgisayarlar arasında yer aldı. Xotic PC tarafından geliştirilen sistemin kasasında, birbirinden bağımsız iki farklı sistem çalışıyor. https://www.technopat.net/2019/01/10/...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:19 Kaynak: Youtube
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