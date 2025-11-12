Çeşme Belediyesi'nden Eğitim Destek Programı - Son Dakika
Çeşme Belediyesi'nden Eğitim Destek Programı

12.11.2025 11:34
Çeşme Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla 'Eğitim Destek Programı'nı başlattı. Üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler, 10-28 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla "Eğitim Destek Programı"nı başlatıyor.

Çeşme Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla bu yıl da "Eğitim Destek Programı"nı başlatıyor. Üniversiteye ilk defa yerleşen öğrenciler, 10-28 Kasım tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, gençlerin geleceğine yapılan her yatırımın Çeşme'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Eğitime destek bizim için sadece bir sosyal yardım değil, gençlerimizin eşit ve güçlü bir geleceğe adım atması için bir sorumluluktur. Çeşmeli gençlerimizin yanında olmaya, onların eğitim yolculuklarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekiyor:

· ÖSYM sınav yerleştirme sonuç belgesi

· Mezun olduğu okulun diploma fotokopisi

· Öğrenci belgesi aslı

· Yerleşim yeri bilgileri raporu

· Nüfus kayıt örneği

· Kimlik fotokopisi

· Ailenin gelir durum belgesi

· Ailenin tapu kayıt belgesi

· Ziraat Bankası IBAN numarası (öğrencinin kendisine ait olmalı; 18 yaş altı için anne veya baba IBAN ve T.C. kimlik numaraları belirtilmeli)

Başvurular, gerekli belgelerle birlikte Çeşme Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılabilecek.

Detaylı bilgi için vatandaşlar, 0232 750 0 750/ 2905 veya 0232 729 8 729 dahili numaralarından belediye yetkilileriyle iletişime geçebilecek.

Çeşme Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi, gençlerin geleceğine umut olmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

