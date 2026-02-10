Çeşme\'de firari suçlu yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'serdengeçtiler' suç örgütü üyesi olan ve hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Z.M., bulunduğu villada yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; kamuoyunda 'serdengeçtiler' olarak bilinen gruba mensup olan ve hakkında; 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma', 'gece vakti yağma', 'kasten yaralama', 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ile 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma' suçlarından 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Z.M., Çeşme ilçesinde bulunduğu villada yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; bir UZİ olarak tabir edilen otomatik silah ve bir tabanca ile fişekler ele geçirildi. Z.M., gözaltına alındı.