Çeşme'de Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu Şenliği Düzenleniyor - Son Dakika
Çeşme'de Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu Şenliği Düzenleniyor

07.11.2025 12:48
Çeşme Belediyesi, 12-16 Kasım tarihleri arasında çocuklara yönelik ücretsiz tiyatro oyunları sunacak. 'Ara Tatil Çocuk Tiyatrosu Şenliği' ile miniklerin sanatla buluşması hedefleniyor.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği "Ara Tatil Çocuk Tiyatrosu Şenliği", 12–16 Kasım'da çocukları ücretsiz tiyatro oyunlarıyla buluşturacak. Başkan Lal Denizli, "Sanatla büyüyen özgüvenli ve mutlu nesiller için çalışıyoruz" dedi.

Çeşme Belediyesi, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir ara tatil yaşatmak için dopdolu bir tiyatro şenliği düzenliyor.12–16 Kasım tarihleri arasında Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek "Ara Tatil Çocuk Tiyatrosu Şenliği", birbirinden renkli oyunlarla minik izleyicileri sahne büyüsüyle buluşturacak.

Çeşme Kent Enstitüsü ile düzenlenen şenlikte her gün iki seans (12.00 ve 15.00) halinde ücretsiz tiyatro gösterimleri yapılacak. Etkinlikler, çocukların hem keyifli vakit geçirmesini hem de sanata olan ilgilerini geliştirmesini hedefliyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şenlik vesilesiyle yaptığı açıklamada, çocukların sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekti:

"Çocuklarımızın yalnızca eğlendiği değil, düşündüğü, paylaştığı ve üretkenliğini ortaya koyduğu etkinlikler düzenlemek bizim için çok değerli. Ara tatil döneminde tiyatroyla buluşan her çocuk, hayal gücünün sınırlarını genişletiyor. Biz Çeşme'de sanatla büyüyen, özgüvenli ve mutlu nesiller için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

