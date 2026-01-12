Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 65 Kilo Esrar Ele Geçirildi

(İZMİR) – İzmir'in Çeşme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, bir araçta yapılan aramada 65 kilo 367 gram esrar-skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çeşme ilçesinde bir araçta yapılan aramalarda 65 kilo 367 gram esrar-skunk ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.B. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.