Çeşme'de Yeni Çocuk Etkinlik Merkezi Protokolü İmzalandı

17.11.2025 12:05
Çeşme Belediyesi, Alaçatılı Özen ailesinin katkılarıyla yeni bir çocuk etkinlik merkezi inşa etmek için protokol imzaladı. 36 çocuk kapasitesine sahip olacak merkez, bölgeye nitelikli bir eğitim alanı kazandıracak.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, kentteki eğitim ve sosyal yaşam alanlarını zenginleştiren önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Alaçatılı Özen ailesinin katkılarıyla inşa edilecek "Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi" için protokol imzalandı.

Alaçatı Mahallesi'nde yer alan ve 470 metrekare inşaat alanına, 215 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez; 3 sınıfı olan, 36 çocuk kapasiteli bir gündüz bakım evi olarak planlandı.

Açık oyun alanları, Alaçatı'nın taş mimarisiyle uyumlu cephe tasarımı, modern eğitim altyapısı ve çocukların güvenliği esas alınarak hazırlanan proje, bölgeye nitelikli bir kamusal eğitim alanı kazandıracak.

Belediye Başkanı Lal Denizli, 2026 yılında yapım çalışmaları başlayacak merkez için imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Alaçatı'mızın kıymetli ailelerinden Özen ailesine tüm Çeşmeliler adına teşekkür ediyorum. Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi, sadece bugünün değil, geleceğin Çeşmesi için de büyük bir armağan olacak. Bu katkı, çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak kalıcı bir miras anlamına geliyor."

Çeşme Belediyesi, kent genelinde sürdürülen kamusal eğitim alanı yatırımlarına yenilerini ekleyerek, her mahallede çocukların güvenle büyüyebileceği, öğrenebileceği alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Çeşme Belediyesi, Yerel Yönetim, Çocuk, Çeşme, Son Dakika

