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Çeşme standında karnaval havasında kokteyl

6 saat önce

Travel Turkey'e bu yıl da özgün standıyla damga vuran Çeşme, fuarın ilk gününde gerçekleştirilen karnaval havasındaki kokteylle dikkatleri çekti.

Çeşme standında karnaval havasında kokteyl, System.String[]

Travel Turkey'e bu yıl da özgün standıyla damga vuran Çeşme, fuarın ilk gününde gerçekleştirilen karnaval havasındaki kokteylle dikkatleri çekti. Kokteyle Çeşme protokolü de katıldı.


Fuarın ilk günü gerçekleştirilen kokteyl, Çamdibi Bandosu ve Boyalık Otel ve Villa Saray animasyon ekibinin de katılımıyla karnaval havasında yapıldı. Kokteyle, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Çeşmeli turizmciler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.


Çamdibi Bandosu'nun çaldığı ezgiler ve animasyon ekibi, kokteyli renklendirirken, çok sayıda fuar ziyaretçisi Çeşme standını doldurup taşırdı. Ziyaretçiler, cep telefonları ile stanttaki renkli görüntüleri kaydetti.


Çeşme'nin komşusu Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen Sakız Belediyesi Turizm Sorumlusu Rena Damigou ve Sakız Adası Homeros Kiralık Odalar, Daireler ve Yazlık Evler Derneği Başkanı Dimitrios Kytrilakis de Çeşme standındaki kokteyle katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından karşılanan konuklar, ilçe protokolü ile uzun süre sohbet etti. Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın eşi Nuriş Oran da, Rena Damigou ile yakından ilgilendi. - İZMİR

Çamdibi, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:52 Kaynak: İHA
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