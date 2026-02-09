Cevdet Yılmaz, Brezilya Büyükelçisi\'ni Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Gilda Motta Santos Neves ile bir araya geldik. Sayın Santos Neves ile küresel meselelerin yanı sıra; bu yıl ev sahipliğimizde gerçekleşecek COP31 sürecinde iş birliğimizi güçlendirme, altyapı, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında atılabilecek karşılıklı adımları ele aldık. Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.