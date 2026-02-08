Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseline Tavsiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseline ilişkin, "Gençler başta olmak üzere, alın teri ve akıl teri dökmenin, bir işe gönül vermenin kıymetini görmek isteyen herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatını ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseline ilişkin paylaşımda bulundu.

Belgeseli izlediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençler başta olmak üzere, alın teri ve akıl teri dökmenin, bir işe gönül vermenin kıymetini görmek isteyen herkese tavsiye ederim. 'Yaptık ve daha fazlasını yapabiliriz.' dedirten bir hayat hikayesi. Gelecek nesillere öz güven aşısı… Azimli, inançlı, adam gibi bir adamın hikayesi… 'Güçlüysem haklıyım' diyen bir dünyada, 'hem haklı hem güçlü olmak mümkün' diyen, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' diye haykıran bir milletin evladı. Sadece izlemekle kalmayalım, izinden gidelim. Rahmetle ve minnetle anıyoruz."