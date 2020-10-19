Ceviz toplarken ağaçtan düşen kadın hayıtını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan yaşlı kadın, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Beykoz köyünde yaşayan 91 yaşındaki Hatice Kızılabdullah, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek ceviz ağacından düşen Hatice Kızılabdullah hayatını kaybetti. Havanın yağışlı olması ve zeminin de ıslak olması nedeniyle ağaçtan düştüğü tahmin edilen Hatice Kızılabdullah'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - KASTAMONU