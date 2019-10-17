Son Dakika Haberleri: Çevre Dostu Keten Çantalar Meysu Outlet'ten Hediye
Son Dakika Güncel Çevre Dostu Keten Çantalar Meysu Outlet'ten Hediye

Çevre Dostu Keten Çantalar Meysu Outlet'ten Hediye

1 saat önce

Doğada yüzyıllar sonra çözülebilen plastik poşetler yerine, keten çantalar ile gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakabiliriz. Bu bilinçle doğayı korumak adına Meysu Outlet Avm olarak yapacağınız her 100 TL ve üzeri alışverişe keten çanta hediye edilmektedir.

Çevre Dostu Keten Çantalar Meysu Outlet'ten Hediye, System.String[]

Doğada yüzyıllar sonra çözülebilen plastik poşetler yerine, keten çantalar ile gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakabiliriz. Bu bilinçle doğayı korumak adına Meysu Outlet Avm olarak yapacağınız her 100 TL ve üzeri alışverişe keten çanta hediye edilmektedir.


21-25 Ekim tarihleri arasında aynı gün içerisinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler danışma bankosunda fiş ve faturasını getirerek şık tasarımlı, tekrar tekrar kullanım özelliğine sahip keten çantaya anında sahip olabilecek. Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek. - KAYSERİ

Meysu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
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