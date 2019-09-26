Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'a denetime gidecek
Son Dakika Güncel Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'a denetime gidecek

27 dakika önce

NEW Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapıları denetlemek için hafta sonu Bodrum'a gideceğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'a denetime gidecek, System.String[]

NEW Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapıları denetlemek için hafta sonu Bodrum'a gideceğini duyurdu.

Kurum, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bodrum, Çeşme, Dalyan, Fethiye gibi turistik ve tarihi güzellikleri korunmak gerektiğine vurgu yapan Kurum, imar kirliliğinin hem çevreye hem de doğaya zarar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 1 ay önce Bodrum'a giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda doğal güzelliklere zarar veren yapılar ile imar planı ve ruhsata aykırı projeleri tespit ettiklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm tespit ettik. Bu bağımsız bölümlerin tespitine müteakip de ilgililerine imara ve ruhsata aykırı kaçaklarını düzeltmeleri için 1 ay süre vermiştik. 1 ay süremiz hafta sonu itibarıyla doluyor. Biz de hafta sonu gidip, yıkıma başlayanların yerinde tespitlerini, başlamayanlarla ilgili de fiilen yıkıma bakanlıkça hafta sonu gideceğimizi buradan vatandaşlarımıza bildirmiş olalım. Hafta sonu inşallah o bildirdiğimiz inşaatlara ilişkin yıkım işlemlerini de hızlı bir şekilde yürüteceğiz ve imara aykırılıkları da en kısa zamanda gidermiş olacağız."

Murat Kurum, New York, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti
ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı Son Dakika: Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 09:25:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bodrum'a denetime gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]