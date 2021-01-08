Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "İklim Kanunu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "İklim Kanunu" açıklaması Açıklaması

08.01.2021 13:06

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız." dedi.

İnceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Kurum'u, Çorlu Havalimanı'nda Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra Çorlu ilçesinde Millet Bahçesi yapılacak alanda incelemelerde bulunan Kurum, buradaki çalışmaların anlatıldığı fotoğraf sergisini gezdi.

Ardından temsili kütük çakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle paylaştığı proje kapsamında her ilde, şehir merkezinde, yürüme mesafesinde, yurt dışındayken "Bizim ülkemizde de olsa" diye gıptayla bakılan, büyük bölge parkları ve büyük Millet bahçelerinin inşası için tüm ekibiyle çalıştıklarını söyledi.

"280 Millet Bahçesi projemiz var, 34'ünün yapımını tamamladık"

Bu çerçevede 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefiyle projeler yürüttüklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanı projelendirdik ve devam eden 280 Millet Bahçesi projemiz var. 34'ünün yapımını tamamladık, halkımızın kullanımına açtık. Etaplar halinde de Millet bahçelerimizi arttırıyoruz. Tabii bu Millet bahçelerinin bir önemi var. İklim değişikliği ile mücadele ettiğimiz şu süreçte, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, şehirde yatayda ekolojik koridorları oluşturmak, şehrin nefes almasını sağlamak açısından bu projemiz, Millet bahçelerimiz çok önem arz ediyor."

Kurum, Tekirdağ'da 5 Millet Bahçesi'ni projelendirdiklerini, toplam 313 bin metrekare yeni yeşil alanı Tekirdağ, Çorlu ve Hayrabolu'ya kazandırdıklarını ifade etti.

Toplam 30 bin metrekare alana sahip Çorlu Millet Bahçesi'nin, şu ana kadar 16 bin metrekaresini inşa ettiklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Hemen yanındaki askeri alanın da taşınma sürecini bitirir bitirmez 30 bin metrekarelik alanda Çorlu merkezde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği, inşallah projemizi tamamlıyor olacağız. Projemizin içinde bir kütüphanemiz, millet kıraathanemiz, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, botanik bahçeleri, oyun alanları gibi gencimizin, çocuklarımızın, yaşlılarımızın vakit geçireceği, her türlü faaliyetleri yapabileceği alanlar mevcut. Çorlu'muza gelip bu alanın Millet Bahçesi olacağı sözünü vermiştik. Kentsel dönüşümle ilgili yapacaklarımızın sözünü vermiştik. Şimdi o sözleri tutmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz."

Vatandaşlara, millete verdikleri sözleri tutmak suretiyle çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Kurum, "Bu çalışmalara ilaveten biliyorsunuz iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız. Misafirperverliği için tüm Tekirdağlı, Çorlulu kardeşlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurum, daha sonra diktiği fidana can suyu verdi ve Millet Bahçesi yapılan alanı gezdi.

Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İklim Kanunu açıklaması Açıklaması
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İklim Kanunu açıklaması Açıklaması
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İklim Kanunu açıklaması Açıklaması
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İklim Kanunu açıklaması Açıklaması

Murat Kurum, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'İklim Kanunu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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