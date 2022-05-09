Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza - Son Dakika
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Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza

09.05.2022 12:27

Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza Afşin-Elbistan A Termik Santraline hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 394 bin 548 lira para cezası kesildi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne hava kirliliğine neden...

Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza

Afşin- Elbistan A Termik Santraline hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 394 bin 548 lira para cezası kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 394 bin 548 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çelikler Holding'in işlettiği A Termik Santrali'nin 1. ünitesinin kazan bölümünde ani ısı kaybına bağlı olarak teknik bir arıza meydana geldi. Arıza sonucunda kazanda açılmalar yaşanırken; yanmayan kömür de bacadan atmosfere salındı. Ünite, bir süre sonra devre dışı kaldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, görüntüler üzerine santrale denetim ekipleri sevk etti.

Yapılan inceleme sonucu, hava kirliliğine neden olunduğu gerekçesi ile işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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