Ceyda Ateş'in zayıflık takıntısı: Kemiklerim kuma batıyordu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceyda Ateş'in zayıflık takıntısı: Kemiklerim kuma batıyordu

08.04.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Ceyda Ateş, gençlik yıllarında kilosuna fazlasıyla takıntılı olduğunu ve bu yüzden aşırı zayıfladığını açıkladı. Gece yarısı aerobik yaptığını söyleyen Ateş’in “Kuma yüzüstü yatamıyordum” sözleri dikkat çekti.

Uzun süredir ABD’de yaşayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Ceyda Ateş, lise yıllarında yaşadığı zayıflık takıntısını ilk kez bu kadar açık anlattı. Fiziksel görünümü konusunda kendisine fazla yüklendiğini söyleyen Ateş, o dönem sağlıksız bir şekilde kilo vermeye odaklandığını ifade etti.

"GECE 2'DE AEROBİK YAPIYORDUM"

1.65 boyunda olduğunu ve şu anda 47-48 kilo bandında olduğunu söyleyen oyuncu, lise döneminde kilosuna adeta obsesif şekilde odaklandığını belirtti.

O dönem yaşadıklarını anlatan Ateş, Jane Fonda’nın aerobik kasetlerinden etkilenerek yoğun egzersiz yaptığını söyledi:

"O zamanlar Jane Fonda’nın aerobik kasetleri vardı. Gece 2’de kalkıp aerobik yapıyordum. Evde sürekli hulahop çeviriyordum."

“KUMA YÜZÜSTÜ YATAMIYORDUM"

Aşırı zayıfladığı dönemde fiziksel olarak zorlandığını da anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kuma yüzüstü yatamıyordum, kemiklerim batıyordu."

HAMİLELİK SÜRECİNDE BESLENME DÜZENİ OTURDU

Ceyda Ateş, hamilelik sürecinde ise birçok kişinin aksine fazla kilo almadığını da söyledi. Ünlü oyuncu, bu dönemde beslenme düzeninin ilk kez bu kadar sistemli hale geldiğini belirtti.

"Hamileyken sadece 9 kilo aldım. İlk 3 ay hiç kilo almayınca doktorum bile korktu. Hayatımda ilk defa hamilelikte bu kadar düzenli yemek yedim."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    Ahada haber.Yılın haber oscarnı alırsınız artık. 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:32:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Ceyda Ateş’in zayıflık takıntısı: Kemiklerim kuma batıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.