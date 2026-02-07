Ceyda ve Keçileri: Dostluk Hikayesi - Son Dakika
Ceyda ve Keçileri: Dostluk Hikayesi

07.02.2026 11:26
Kastamonu'daki Ceyda, boş zamanlarını 13 keçisiyle geçirerek samimi bir dostluk kuruyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ceyda'nın en yakın dostu keçileri.

İlçeye bağlı Çorbacı köyü Abeyoğlu Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ceyda Sivri, okuldan kalan boş saatlerinin büyük bölümünü ailesine ait 13 keçiyle geçiriyor.

Vaktinin çoğunluğunu keçilere ayıran Ceyda'nın hayvanlarla kurduğu dostluk gülümsetiyor. Okuldan gelince ahırdaki keçilerinin yanına koşan Ceyda, sevdiği hayvanları dışarı çıkarıyor, otlatıyor, olukta sulamaya götürüyor.

Ceyda Sivri, AA muhabirine, çok küçük yaştan beri keçileriyle vakit geçirdiğini, onları çok sevdiğini söyledi.

Uyanınca, okuldan gelir gelmez onları görmek istediğini anlatan Ceyda, "Her gün yanlarına gidip onları seviyorum. Güne başlarken önce kahvaltı yapıyorum. Sonra keçilerin yanına gidiyorum ve sularını veriyorum. Sonra otlarını veriyorum." dedi.

Otlasınlar ve dolaşsınlar diye keçileri her gün dışarı çıkardığını kaydeden Ceyda, "Onları her gün dışarı çıkarıyorum. Onlar dışarıyı çok seviyor, ben de onlarla birlikte çıkmayı seviyorum. Kar varsa karda dolaşıyoruz, kar yoksa otlatıp eve getiriyorum. Onlar beni sırtına bindirerek ödüllendiriyor. Hepsini çok seviyorum. Yavrulayınca da besliyorum." diye konuştu.

Keçilerini isimleriyle çağırıyor

Keçilere isimler verdiğini dile getiren Ceyda, "Beni görünce bana geliyorlar, o zaman beni sevdiklerini anlıyorum. 13 keçimiz var, hepsinin ismi var. Cemre, Başak, Yaprak, Yağmur, Pamuk... Hepsine isim verdim. Okul arkadaşlarıma da anlatıyorum onları." ifadelerini kullandı.

Baba Turhan Sivri ise Ceyda'nın küçüklüğünden beri keçilerle özel bağ kurduğunu söyleyerek, "Keçileri çok sever. Keçiler de onu takip ediyor. Keçiler içeride durmayı sevmez. Ceyda onları her gün çıkarır." şeklinde konuştu.

Köyde uzun yıllar çobanlık yapan Hüseyin Alikaya da keçilerin insanı çok sevdiğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Keçiler insanla samimi olur, bağırdığın zaman hemen gelirler. Keçileri bir kere sevdin ya, hepsi ardın sıra geliyor. Ne oraya ne buraya gider, hepsi topluca peşinden gelir. Sevdikleri için Ceyda'nın yanında duruyorlar. Keçiler kızı seviyor, kız da keçileri seviyor. Sırtlarında gezmeye de alışmış, zaten 17 kilo, bunun keçilere bir zararı olmaz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyda ve Keçileri: Dostluk Hikayesi - Son Dakika

