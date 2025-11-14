Ceyhan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Denetimi

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye'nin WhatsApp İhbar Hattı'na gelen son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı şikayeti üzerine bir markette denetim gerçekleştirdi. Markete 11 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan inceleme sonucunda, işletmede; 35 paket İçim marka üçgen peynir, 57 paket Süter marka üçgen peynir, 18 paket Tchibo marka Türk Kahvesi, 1 adet (1 kilogram) Sütaş marka yoğurt olmak üzere çeşitli ürünlerin son tüketim tarihlerinin ortalama 1 ay geçtiği tespit edildi. Mevzuat gereği ürünlere el konuldu ve imha süreci başlatıldı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili işletmeye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında 11 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerini sürdürürken halkımızdan gelen şikayetleri de hızlı bir şekilde incelemektedir. Yapılan bir şikayet doğrultusunda bugün son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen satışı devam edilen ürünleri tespit edildi, imhasını gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanımızın önderliğinde 7/24 vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz" denildi.